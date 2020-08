The Croatian Pink Floyd Show na 66. Splitskom ljetu

Glazbeno-scenski spektakl The Croatian Pink Floyd Show po prvi će se put predstaviti splitskoj publici na koncertu u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 21.00 sat na otvorenoj pozornici splitskog Sustipana. Jedna od najvećih rock tribute uspješnica u Hrvatskoj nastupit će u sklopu programa 66. Splitskog ljeta. Prikladni uvod u atraktivni koncert bit će defile bikera splitskih moto-klubova.

Audio-vizualni spektakl karlovačkih glazbenika i umjetnika projekt je namijenjen da oduševi svakog ljubitelja Pink Floyda, britanske grupe koja je ispisala posebnu stranicu u povijesti rock glazbe. Ansambl predvodi Damir Biondić, a na repertoaru su brojni veliki hitovi Floydovca: Hey You, High Hopes, Keep Talking, Another Brick in the Wall i mnogi drugi uz light-show koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Karlovački glazbeni entuzijasti okupili su se u svibnju 2016. s osnovnom intencijom da publici pruže visoko kvalitetnu i vjernu izvedbu popularnih skladbi iz opusa Pink Floyda. Show je zamišljen da sve komponente nastupâ kultne grupe kao što su zvuk, video i svjetlosni efekti budu što sličniji izvorniku. Za to se brine ekipa od devet glazbenika, glazbenog producenta, majstora zvuka, video-tehničara i majstora svjetla.

Uvod u sustipanski spektakl bit će defile bikera iz splitskih moto-klubova Vuk samotnjak, Fjaka, BMW Moto Klub i Noćnih jahača iz Trilja splitskim ulicama.

