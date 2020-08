Hrvatsko-belgijski film The Stamp u finalu studentskog Oscara

Film Dalie Alić i Lovre Mrđena The Stamp u finalu studentskog Oscara

– Cjelokupni film The Stamp nastao je iz želje da se prikaže apsurd sustava u kojemu se nalazimo i koji nam i dalje prijeći da postanemo stanovnicima planete, a ne fiktivne povijesne tvorevine. Kroz iskreni proces koji je involvirao prave ljude koji su taj isti apsurd već osjetili u svojoj realnosti, bilo je to stvaranje filma koje je veće od samog rezultata pokretnih slika. Rad s glumcima, kao i s cijelom ekipom filma, bio je izazovan s obzirom na jezične barijere, ali samim time i poseban. Iznimno inspirativna i emocionalno nabijena bila je i suradnja sa samim protagonistom priče, lebanonskim glumcem Eli Joseph Njeimom, a kao rezultat toga izrodilo se jedno vječno prijateljstvo. Upravo spajanjem raznolikih kultura i jezika, ovaj film i proces stvaranja učinio je ono što bi svaki film trebao – ujediniti i promijeniti one koji ga rade, s nadom da će upravo i tako – finalni produkt – taj famozni film promijeniti i gledatelje – izjavio je povodom nominacije redatelj Lovro Mrđen.

Hrvatsko-belgijski kratkometražni igrani film The Stamp diplomski je producentski film Dalie Alić u režiji Lovre Mrđena. U finale studentskog Oscara izabran je kao jedan od osam najboljih filmova u kategoriji stranog igranog filma, čime konkurira za Zlatnu, Srebrnu i Brončanu medalju te kvalifikacijski krug za nominacije za Oscar.

Film je nastao kao rezultat internacionalne suradnje i koprodukcije između Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te LUCA School of Arts, Campus NARAFI u Bruxellesu gdje je Dalia Alić prethodno završila semestar Erasmus+ studentske razmjene. Priča je to o migrantu koji se suočava s hladnokrvnom birokracijom nepoznate zemlje dok pokušava dokazati srodstvo sa svojom mlađom sestrom i spriječiti da ih razdvoje.

– Ulazak u finaliste za nagradu studentski Oscar rezultat je višegodišnjeg truda, ali i sreće. Premašili smo studentske rekorde po zahtjevnosti projekta, osvojili nekoliko internacionalnih nagrada i priznanja, dokazali da se ambiciozni međunarodni i društveno važni studentski projekti mogu realizirati u Hrvatskoj, čak i filmovi o osjetljivim, važnim temama poput izbjegličkih obitelji i to djelomično na potpuno stranom jeziku – sve što smo postigli, uspjeli smo uz malen budžet, manjak sredstava te pomoć brojnih ljudi i organizacija, posebno hrvatskih i belgijskih filmskih profesionalaca i kolega koji su nesebično vjerovali u humanitarnu viziju mojeg završnog filma na Akademiji. U ove skoro tri godine koliko vodim film od samih začetaka ideje, pa do internacionalne distribucije i plasmana koji su pridonijeli kvalifikaciji za studentski Oscar, film je za mene predstavljao vatreno krštenje, ali i jasnu potvrdu da producenti mogu i moraju više težiti anticipaciji trendova, pokretanju vlastitih projekata te iniciranju filmskih ideja koje smatraju relevantnim za publiku, tržište i industriju. Kao mladoj producentici najveće veselje predstavlja mi saznanje da film putuje svijetom i širi poruku mira i tolerancije među raznim publikama, bivajući prepoznat i cijenjen, na ponos cijelog međunarodnog tima i svih koji su na bilo kakav način pomogli u ovoj lijepoj priči – dodaje producentica Dalia Alić.

Uz Lovru i Daliu, kreativni tim čine i koproducentica Jolien Van Meel, izvršna producentica Suzana Potrebić, scenarist Mario Piragić, direktor fotografije Vedran Rapo, montažerka Zorana Rajić, skladatelj Josip Šuker, scenograf Robert Šumaković, kostimografkinja Irena Stolla i majstorica maske Natalija Primorac Udovičić. U glavnim ulogama pojavljuju se Elie Joseph Njeim i Ena-Sanan Hdagha, a u ostalim Nur Asfour, Hrvojka Begović, Katarina Bistrović Drvaš, Mohammed Abd Ali Abdulasattar i Frano Mašković. Film nastaje u produkciji Akademije dramske umjetnosti i koprodukciji LUCA School of Arts Campus NARAFI (Bruxelles, Belgija).

Studentska nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti ustanovljena je 1972. godine kako bi podržala i ohrabrila izvrsnost u stvaranju filmova na akademskoj razini, kako u Americi tako i diljem svijeta. Neki od redatelja koji su je osvojili uključuju svjetski poznata imena poput Johna Lassetera, Petea Doctera, Roberta Zemeckisa, Treya Parkera i Spikea Leea. 47. izadnje nagrade studentski Oscar održat će se 15. listopada.

