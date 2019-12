The Voice: Kako je to kad mentori natjecatelje zavode pjesmom i plesom

The Voice: Treća emisija Audicija

Mentorski timovi showa The Voice se popunjaju, a glasovi natjecatelja i njihovi nastupi ne ostavljaju prostora za previše kalkulacija. U treću Audiciju Vanna i Ivan ulaze s po četvoro, Massimo s tri, a Gobčev tim broji čak pet natjecatelja.

Treća epizoda u znaku je povratnika u The Voice, Mogući ponovni neuspjeh nije spriječio dvoje kandidata da prožive sve „traume“ iz prethodnih sezona te se hrabro suoče s mentorskim odlukama. Njihova želja i posvećenost glazbi bila je jača!

Kolege mentori svjesni tzv. „magičnog magnetizma“ Gopca svoju borbu za željene glasove morali su dobro potkrijepiti. Vanna i Massimo otpjevali su i otplesali „Fly me to the moon“ , Dečak se podsjetio kako je to kad ti netko stane na prste, a Vannu je jedan glas ponukao da prizna kako i pjevači velikih glasovnih kvaliteta mogu učiti od mladih nada. Pjevačka nadmetanja natjecatelja potaknuli su i mentore da riješe vječitu dilemu: znaju li poperi pjevati rock? Kako zvuči kad Vanna pjeva hit „Guns ‘N’ Rosesa“ ,a Massimo „Papa Was a Rollin’ Stone” provjerite u subotu na HRT 1 u 20.05 sati.

