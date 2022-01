U veljači: Rock The Opera vraća se u Hrvatsku!

Oscarom nagrađeni dokumentarac O. J.: Made in America Na Pickbox TV-u u siječnju premijerno će biti prikazan Oscarom nagrađeni dokumentarac O. J.: Made in America. Izazovan, zanimljiv, kontroverzan, popularan, težak i kompliciran − sve su to pridjevi kojima se može opisati O. J. Simpson, glavni junak serije O. J.: Made in America, koja je nagrađena Oscarom za najbolji dokumentarni film. Serija prikazuje sve najvažnije trenutke O. J.-ev života: od karijere u američkom nogometu i popularnosti u američkoj kulturi do optužbi za ubojstvo svoje žene Nicole Brown Simpson i Ronalda Lylea Goldmana, ali i suđenja za oružanu pljačku u Las Vegasu