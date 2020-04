Ususret Uskrsu poseban program – Veliki tjedan na HRT

By redakcija On 4 tra., 2020 At 12:27 PM | Categorized As Glazba Zanimljivosti | With 0 Comments

Zagreb…

U ovim trenucima, kada zbog pandemije koronavirusa brojni kršćani ne mogu sudjelovati na misama i obredima Velikog tjedna, Religijski program HRT-a pripremio je poseban program.

– Sve mise koje izravno prenosimo u našem programu idu iz župne crkve Tijela Kristova u zagrebačkom naselju Sopotu – poručuju s HRT-a.

Čestitka kardinala Josipa Bozanića emitira se u subotu u terminu 20:05. na HTV1. Na Uskrs 12. 04. misa će biti u prijenosu na HTV-1 i HRA-1 od 9:59 do 11:20 sati. Nakon mise u izravnom prijenosu od 11:55 do 12:25 sati na HTV-1 i HRA-1. bit će prijenos Urbi et orbi koji će također komentirati profesor Željko Tanjić. Na uskrsni ponedjeljak 13. 04. prijenos mise bit će na HTV-3 i HRA-3 od 18 do 19 sati.

5. 04. na Cvjetnicu misu izravno prenosimo od 10 do 11:30 na HTV-1 i HRA-1.

09. 04. misa na Veliki četvrtak je na HTV-3 i HRA-3 od 18 do 19 sati.

10. 04. obredi Velikog petka prenosimo na HTV-3 i HRA-3 od 18 od 19 sati.

Istoga dana izravni prijenos Križnoga puta ispred bazilike sv. Petra u Vatikanu počinje u 21 sat na HTV-1 i na HRA-3. Prijenos će komentirati: rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor dr.sc. Željko Tanjić.

11. 04. prijenos obreda Velike subote bit će na HTV-3 i HRA-3 od 18 od 19:15 sati.

Foto: Press – HRT