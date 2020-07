Video: Kygo i Tina Turner: What’s Love Got To Do With It

Kygo i Tina Turner u novoj verziji hita “What’s Love Got To Do With It”

– Nisam mogao biti više uzbuđen zbog suradnje s Tinom Turner, ikonom koju sam slušao odrastajući. ‘What’s Love Got To Do With It’ je jedna od mojih najdražih svevremenskih pjesama pa je prilika da je obradim i poseban trenutak u mojoj karijeri. Volim raditi s bezvremenskim vokalima premda je izazovno sačuvati elemente originalne pjesme i dodati moj “touch”, iznimno sam zadovoljan kako je ispalo – kaže Kygo.

Kygo nas ponovno oduševljava! Nakon sjajne obrade izvedbe Whitney Houston “Higher Love” prošloga ljeta (više od 100 milijuna pregleda na YouTubeu), došlo je vrijeme i za novu zanimljivu suradnju. Naime, svjetska zvijezda, producent i DJ Kyrre Gørvell-Dahll – a.k.a Kygo, s briljantnom i neponovljivom, Grammyjem nagrađenom Tinom Turner, objavio je obradu također legendarnog hita “What’s Love Got To Do With It”.

Novu verziju pjesme “What’s Love Got To Do With It” prati i novi spot – režiju potpisuje Sarah Bahbah, a glume Laura Harrier (Hollywood, Blackkklansman) i Charles Michael Davis (The Originals, The Vampire Diaries). Spot je od jučer samo na YouTubeu prikupio više od 800.000 pregleda!

Inače, slavna pjesma Tine Turner je primljena i u Grammy Hall of Fame, a magazin Rolling Stone je pjesmu uvrstio na ljestvicu pjesama svih vremena “The 500 Greatest Songs of All Time.”

