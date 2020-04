Video: Premijerno – Nova krimi drama U mreži zločina

U mreži zločina (Taken Down), od nagrađivanog redatelja serije Peaky Blinders

Nova irska krimi drama U mreži zločina (Taken Down), od nagrađivanog redatelja serije Peaky Blinders i producenata serije Love/Hate, nastavlja niz vrhunskih irskih TV serijala. Priskrbila je sjajne kritike, prvenstveno na vješto ispričanu priču, sa zaokretima i preokretima koji oduševljavaju iz epizode u epizodu. Napeta krimi serija dolazi iz grada koji poznajemo, ali svijeta koji ne poznajemo.

Ova izvrsna irska TV drama vodi nas na mjesta koja inače nemamo priliku vidjeti. Na mjesta na kojima je prostitucija postala tragično banalan proces, mjesto na kojem ljudi u strahu iščekuju novu priliku za život i pristaju na ono što im se nudi u danom trenutku. Radnja se odvija u Dublinu a započinje pronalaskom mrtve djevojke iz Nigerije na autobusnoj postaji pored skloništa za tražitelje azila. Nakon prijave nestanka i druge djevojke iz istog skloništa – pokreće se istraga i traži se poveznica među ubojstvima. Kad policija otkriva bordel usred grada koji je povezan s ubijenom i nestalom djevojkom, otkrivaju da se njihovim potezima suprotstavlja lukava banda koja upravlja bordelom. Istraga ubojstva postavlja nas u svijet sumraka u novoj Irskoj, gdje zločinci iz siromašnih četvrti iskorištavaju najranjivije.

Serija u prvom planu prati dvije snažne ženske uloge; Abeni (Aïssa Maïga – Bianco e nero, Anything for Alice) kao korisnicu utočišta za azilante, udovicu i majku rastrganu između brige za obitelj i kompromisa da ju prehrani, i policajku krhkog karaktera Jen Rooney (Lynn Rafferty – Love / Hate).

Serija nosi emocionalno nabijenu priču i složene likove koji nas vode kroz autentičnu dramu koja ističe stvarnost življenja izbjeglica u Irskoj, a sve bitne likove iznijela je nevjerojatna glumačka ekipa.

Ostale uloge u seriji U mreži zločina pripale su odličnom Brian Gleesonu (Resistance, Phantom Thread), Orli Fitzgerald (The Young Offenders) Jimmyu Smallhorneu (Love/Hate, Clean Break), Barry Wardu (End of The F*cking World, The Fall), Enoch Frostu (Skyfall, The Desert) i Slimane Dazi (A Prophet, Rengaine).

Serija U mreži zločina moći će se pratiti od njene premijere 13. travnja, ponedjeljkom u 20 h na filmskom kanalu Movie Generation TV!

