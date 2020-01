Video: Stjepan Hauser snimio spot u šumi u kojoj je prohodao!

– To su najljepše i najromantičnije melodije ikad napisane u klasičnoj glazbi. Djela najvećih kompozitora, odsvirana na violončelu, najljepšem i najromantičnijem instrumentu ikad – opisuje tako Stjepan Hauser svoj prvijenac.

Stjepan Hauser je objavio novi spot za remek-djelo svjetske klasike. Na violončelu je odsvirao „Nessun Dorma”, ariju iz zadnjeg čina opere “Turandot” Giacoma Puccinija. Arija je postala globalno popularna nakon što ju je Luciano Pavarotti zapjevao na otvorenju Svjetskog nogometnog prvenstva 1990. godine.

Spot je sniman u Istri, točnije Istri, u Šijanskoj šumi (“Kaiserwald”), a Hauserovu emotivnu i moćnu izvedbu prati sedamdesetak djece iz dječjeg simfonijskog orkestra, Udruga So Do – El Sistema Hrvatska. Album je snimljen u pratnji Londonskog simfonijskog orkestra, a produkciju potpisuje Robin Smith. Režiju potpisuje Medvid produkcija.

Lokacija za snimanje također ima važnu simboliku jer je Stjepan Hauser prohodao baš u toj šumi.

Nessun dorma će biti objavljena na Hauserovom prvom solo albumu „Classic” (Sony Classical/Menart). Na albumu će biti Hauserove omiljene klasične melodije koje je pažljivo birao i aranžirao za violončelo.

Posebnu pažnju je posvetio i Mozartu koji je napisao mnogo predivnih djela pa je bilo teško odabrati što staviti na album, kaže Hauser koji je za ovaj album odabrao dirljive polagane stavke iz „Concerto for Clarinet „ i „Piano Concerto No. 21″ i „Lacrimosa” iz Mozartovog Requiema.

Među skladbama koje je obradio su još i „Swan Lake” (Tchaikovsky), „Piano Concerto No. 2″ (Rachmaninoff), „Lascia Ch`io Pianga” iz opere „Rinaldo” (Handel) …, ukupno 16 vrhunskih djela izvedenih na violončelu.

Popis pjesama:

1. Swan Lake

2. Rachmaninov 2nd Piano Concerto

3. Caruso

4. Air on a G String

5. The Nutcracker Suite

6. Concerto for Clarinet

7. Nocturne in C Sharp

8. Intermezzo (Cavalleria Rusticana)

9. River Flows in You

10. Lascia Ch’io Pianga

11. The Lonely Shepherd

12. Piano Concerto No. 21

13. Nocturne

14. Nessun Dorma

15. Lacrimosa

16. Adagio for Strings

