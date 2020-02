Vinko Ćemeraš je pobjednik The Voicea Hrvatska

Veliko finale treće sezone The Voicea Hrvatska održano je u subotu, a titulu najljepšeg glasa Hrvatske zahvaljujući 41,94 posto glasova publike ponio je Vinko Ćemeraš. Prema mišljenju publike na drugom je mjestu Filip Rudan s 23,72 posto glasova, na trećemu Albina Grčić s 19,51 posto osvojenih glasova dok je na četvrtom mjestu odlukom publike Bernarda Bobovečki s 14,83 posto glasova.

Emisiju su svojom izvedbom otvorili natjecatelji ove sezone. Izveli su „Let Me Entertain You“ Robbia Williamsa. Među njima poseban ulaz imali su i finalisti koji su na pozornicu večeras izlazili još tri puta – izveli su skladbu s kojom su prošli na audicijama, potom su pjevali duet sa svojim mentorom, a na kraju i po jednu skladbu koju do sada u showu nisu izvodili.

Vinko Ćemeraš na audicijama je pridobio sve mentore, no odlučio se za Tim Gobac budući da mu se Gobac okrenuo u prvim sekundama izvedbe skladbe „Pyro“ Kings of Leon. Neobično mu je što ga ljudi prepoznaju, što se jedan dječak na maskenbalu u Čapljini maskirao u njega, a ako pobjedi kaže da ima iste ciljeve – pjevati na ulici i izdati autorske skladbe. Gobac mu je naslikao portret, a nakon njegove prve izvedbe u finalu, rekao je da već sve o Vinku izrekao pa će umjesto riječi učiniti nešto drugo. I potom skinuo svoj cilindar i umjesto njega na glavu stavio kačket, Vinkov zaštitni znak.

Zatim je po prvi puta na hrvatskom jeziku u Voiceu pjevao Vinko Ćemeraš izvodeći „Pelin i med“ Dine Dvornika. Već za vrijeme njegove izvedbe vidjele su se suze u očima mentora Gobca koji je na glavi imao crveni cilindar koji je pripadao Dini Dvorniku. Vinko je nakon izvedbe rekao da je uživao od audicija do sada sve više i više i da mu je drago da je završio put u Voiceu baš ovom skladbom.

– Užasno mi je drago da je Vinko otpjevao na kraju baš ovu pjesmu. Vinko je skuliran momak drag dečko i nekako je ova Dinina pjesma sve to zaokružila – jedva je izrekao Gobac i zaplakao.

Prije proglašenja pobjednika publika je uživala u grupnoj izvedbi svih mentora i njihovih timova. Cijeli je studio pjevao „Sve je lako kad si mlad“ Prljavog kazališta. Uzbuđenje je bilo na vrhuncu s nestrpljenjem su se iščekivale odluke publike. Nabijeni emocijama mentori su još jednom istaknuli da su uživali iz emisije u emisiju. Posebno su pohvalili cijelu ekipu koja radi emisiju te predivnu atmosferu koja je među svima vladala.

Nakon uzbudljivog proglašenja rezultata glasanja publike pobjednik Vinko Ćemeraš je izveo svoju pjesmu kojom je otvorio put prema pobjedi „Pyro“ King of Leon.

Foto: Press – HRT/Dario Njavro