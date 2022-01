Fondacija Murtić donirala vrijednu grafiku Muzeju

Kino Tuškanac Zagrebačko kino Tuškanac nakon kraće stanke svoja vrata ponovno otvara u 2022. godini i to retrospektivom legendarnog američkog filmskog redatelja Stanleyja Kubricka. Program će trajati od 3. do 11. siječnja, a publika će moći pogledati dvanaest autorovih dugometražnih igranih filmova, počevši od 2001: Odiseje u svemiru (1968). Osim ostalih filmskih klasika poput Paklene naranče (1971), Isijavanja (1980) i Lolite (1962), zainteresirani će moći vidjeti i nešto manje poznate Kubrickove filmove s početka karijere. Jedan od velikana povijesti svjetske kinematografije, genij filmske režije Stanley Kubrick, glasoviti perfekcionist i navodni mizantrop, svoju karijeru započeo je kao fotograf prestižnog magazina Look,