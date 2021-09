Hrvatsko proljeće u buntu glazbe – Fragmenti o Vici Vukovu

Minus i plus Hrvatska radiotelevizija (HRT) od nedjelje, 26. rujna 2021. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) udarnom u terminu od 20.10 sati počinje s premijernim prikazivanjem nove humoristične serije Minus i plus autora Ognjena Sviličića. Riječ je o klasičnoj komediji situacije prilagođene našem mentalitetu. Humor se crpi iz svakodnevnog života, iz situacija u kojima se mogu naći svi gledatelji. Naglasci su na muško-ženskim odnosima, na bračnim situacijama mladog, tek vjenčanog para, ali i starijih bračnih parova s više desetaka godina staža, te na različitostima mentaliteta. Glavni protagonisti u seriji Minus i plus u 12 epizoda su Dalmatinka Lucija i Zagrepčanin