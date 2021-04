Izložba Živi umjetnik u Pogonu Jedinstvo

Marin Čilić na otvaranju u Estorilu do pobjede nad španjolskom nadom Uspješno otvaranje Marina Čilića na ATP turniru iz Serije 250 u portugalskom Estorilu. Čilić je nakon više od dva sata igre uspio slomiti otpor 17-godišnje španjolske nade Carlosa Alcaraza, 120. na ATP listi – 6:3, 1:6, 6:4. Bio je to još jedan klasičan Marinov meč u kojem je imao brojne uspone i padove, no ovog je puta priča imala sretan završetak. Prvi je set protekao u Marinovoj dominaciji, no Španjolac je u nastavku podigao razinu igre i brzo stigao do poravnanja na 1:1. Početak odlučujuće dionice ponovo je obilježio