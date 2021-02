Live stream – Skandinavska večer

Gauff svladala Martić u 2. kolu Adelaidea Petra Martić poražena je u 2. kolu WTA turnira u australskom Adelaideu od 16-godišnje Amerikanke Cori Gauff (52. na WTA listi) – 5:7, 6:3, 6:4. Petra je dobro otvorila susret, uzela prvi set, no u nastavku je viđena dominacija mlade Amerikanke koja je do kraja meča našoj igračici dopustila tek jednu break-loptu i to neiskorištenu. S druge strane, Petra je gubila servise u drugom gemu prvog i prvom gemu trećeg seta. Petru sljedeći nastup očekuje za dva tjedna na velikom WTA turniru iz Serije 1000 u Dubaiju. Foto: Press – HTS