Video: Neispričana ljepota Varaždinske županije

U Novu 2022. s novim i kreativnim idejama polaznika Profokus Za sve što radimo potrebno je kvalitetno znanje koje želimo što prije steći. Upravo to je bio povod da novim metodama koje razvijamo u Učilištu Profokus pokažemo kako je napredak moguć u kratkom roku. Kako realizirati svoje ideje, kako ostvariti put ka uspjehu, kako kreativno stvarati, kako prezentirati kreacije, sve su to pitanja koja postavljaju budući modni dizajneri i svi kreativci. Polaznici koji su odlučili baviti se kreativnim zanimanjima od modnog dizajna, modnog stilizma, vizažizma sve do frizera stilista uključili su se u projekt Učilišta Profokus i svoj rad pokazali