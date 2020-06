Ljetni diskont kulture, događanja od 23. – 27. lipnja

By redakcija On 23 lip., 2020 At 01:41 PM | Categorized As Događanja Tech | With 0 Comments

Zagreb…

Diskont kulture prigoda je da u CeKaTe-u uživate u vrhunskim kulturnim i umjetničkim susretima te ugodnim razgovorima. Centar za kulturu Trešnjevka trudi se skratiti i uljepšati vam dane do početka godišnjih odmora i odlazaka na more, ili kod rođaka na selo, ili jednostavno do zagrebačkog Jaruna.

– Od 4. lipnja do 24. srpnja u CeKaTe-u, za sve Zagrepčane i goste, pripremili smo OSMI LJETNI DISKONT KULTURE. Ove godine očekuje vas bogat program…koncerti, predstave, stand up show, eko plac, čitanje priča, književne večeri i radionice za djecu. Možete poslušati zanimljive koncerte, družiti se na radionicama, zabaviti se ali i nešto naučiti. Programi će se održavati u Atriju CeKaTe-a, a u slučaju kiše u dvorani. Nadamo se da ćete se pridružiti i našoj humanitarnoj akciji pod motom “Dobro je činiti dobro”. I ove godine smo našem diskontu dodali humanitarni cilj i umjesto kupljene ulaznice građani mogu donirati hranu i higijenske potrepštine za ljude u potrebi. LJETNI DISKONT KULTURE povezujemo sa SOCIJALNOM SAMOPOSLUGOM. Za sva događanja, osim za stand up predstave, ne morate kupiti kartu da biste uživali u programu. Umjesto karte, donesite sve što nedostaje socijalnoj samoposluzi u Zagrebu – brašno, šećer, riža, ulje, konzerve, a može i higijenske potrepštine. Sve što donesete mi ćemo odnijeti prvoj socijalnoj samoposluzi u Zagrebu – poručuju organizatori.

Foto: Press