Počelo je Ljeto u Samoboru

Ako me ostaviš Miše Kovača Mišo Kovač je odavno postao legenda koju će svi voljeti i njegova glazba nikada neće ostariti. Mnogi su pjesme koje je on izvodio snimali u različitim verzijama, interpretirali na različite načine, ali ovakvu verziju hita Ako me ostaviš još nikada niste čuli. Za to su se pobrinuli riječka kantautorica Mirna Škrgatić i Dragi Vođa koji je već do sada snimao obrade raznih izvođača. U jednom opuštenom raspoloženju, odnosno u stanu, Dragi Vođa je sjeo za klavijature i odsvirao blues melodiju na koju je Mirna rasturila interpretacijom teksta i vokalnim linijama. Zapravo, ako ne pratite tekst