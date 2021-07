Klavirski recital – Lovre Marušić u Dvoru

Zar Hrvatska postaje zemlja zatočenih i izmučenih tigrova i drugih divljih životinja Od tigrova u kafićima preko nelegalnih i legalnih zoo vrtova do tigra u trajektu, piše u priopćenju za medije udruga Prijatelji životinja kojeg prenosimo u cijelosti Prijatelji životinja svoju prvu prijavu vezanu za tigra napisali su još prije više od 15 godina. Razumno je bilo za očekivati da nadležne institucije reagiraju oduzimanjem i kažnjavanjem. No to ne da se nije dogodilo, već je počinitelj bio ohrabren da nabavi i ženku te se krenulo s uzgojem. Nakon toga tigrovi su se pojavili i bili iznajmljivani barovima i noćnim klubovima