Ovacije u Dvoru za Komorni sastav DSO-a i Evu Šulić

U sklopu EU projekta Port of Dreamers – Pod istim krovom Predstava „Pod istim krovom“ nastala u sklopu EU projekta „Port of Dreamers“, u režiji Ivane Janošev i koprodukciji udruge Kulturanova i manjinskog mađarskog Novosadskog pozorišta izvedena je sinoć, 29. srpnja u Lazaretima u sklopu dramskog programa 72. Igara. Predstava je na programu još večeras, 30. srpnja u 21:30 sati, a ulaznice su rasprodane. Predstava „Pod istim krovom“ adaptacija je istoimene knjige H. Sußebacha i A. Baitara, koja je zapravo dnevnik mladog Sirijca Amira i Nijemca Henninga koji Amira prima u svoju kuću i on postaje dio njihove obitelji, a