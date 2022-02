Saznajte zašto je planinarenje u Gorskom kotaru neodoljivo

2Cellos – Castle of the Hill “Dedicated”, šesti studijski album 2Cellos iz 2021., dobio je danas i svoj nastavak – „Dedicated (Extended edition)” (Sony Masterworks/Menart). Povodom proslave desete godišnjice 2Cellos, na proširenom izdanju albuma su tri nove obrade u kojima Luka Šulić i Stjepan Hauser pokazuju svoje umijeće u sviranju bez granica. Ovoga su puta odabrali prekrasnu pjesmu Eda Sheerana “Castle on the Hill,” The Beatles “Yesterday” i Linkin Park “Castle of Glass”! Prošireno izdanje prati i spot objavljen danas -“Castle on the Hill”. U spotu vidimo slavni dvojac u predivnim vizurama pored Trsta u Italiji. Pogledajte spot za „Castle