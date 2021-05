Prijenos: 68. Zagrebački festival

Nakon osam minuta borbe Lara Cvjetko brončana – Naporna, ali velika pobjeda! Nakon što u četvrtfinalu nisam radila «svoj» judo, u repasažu sam bila bolja. U borbi za broncu su me brze dvije kazne sputale, pa sam morala imati sigurniji pristup, ali nisam odustajala i to mi je velika stvar. Hvala svima na potpori, sve to mi se pretočilo u dodatnu snagu na kraju i u moment da dođem do pobjedničkog bacanja – rekla je Lara Cvjetko, koja je ušla dominantno u turnir uvjerljivo pobijedivši Šveđanku Nilsson. Drugog dana Zagreb European Opena u Domu sportova hrvatski predstavnici, Lara Cvjetko (do