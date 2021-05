Ptice i ljudi – Kopački rit i Vransko jezero

Prodan došla do borbe za brončanu medalju Zadnji Grand Slam turnir uoči Svjetskog prvenstva održao se u Rusiji. U Kazanu je nastupilo pet hrvatskih judoka, a najbolji nastup upisala je Karla Prodan (do 78 kg), koja je došla do borbe za brončanu medalju. Uspješan Zagreb European Open, čiju snimku možete pogledati na HTV 2 u nedjelju 9. svibnja u 17:30 sati, nadogradila je Karla Prodan (do 78 kg) na Grand Slamu Kazan. U Rusiji je Splićanka bila na korak do pete medalje s IJF World Toura, ali je izgubila u polufinalu, a zatim i u borbi za broncu od njemačkih