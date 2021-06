Svjetski dan glazbe: 20. lipnja u kvartu Maksimir!

Barbara Matić i Karla Prodan idu u medijsku izolaciju uoči OI Na početku novog tjedna, četiri dana nakon osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, Barbara Matić i Karla Prodan najavile su pripreme za Olimpijske igre tijekom kojih će potražiti mir od medijskih i javnih obaveza. Fenomenalni dočeci, erupcije emocija i slavlja u Zagrebu i Splitu okupirali su svjetsku prvakinju Barbaru Matić (do 70 kg) posljednja četiri dana. Sada sve to želi staviti iza sebe i okrenuti se sportskom događaju godine – Olimpijskim igrama u Tokiju. – Znam kako su očekivanja nakon svjetskog zlata još veća, ali na to