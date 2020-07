Top ten knjiga i filmova za ovo ljeto

Za godišnji odmor…

Prijatelji životinja preporučuju da iskoristimo ljeto za edukaciju i pozitivne promjene

Top ten knjiga i filmova o veganstvu za godišnji odmor

Kako je zdrava prehrana preduvjet za dobar imunitet, koji je pak najvažniji za obranu od bolesti i pandemija, udruga Prijatelji životinja predlaže da ljetne godišnje odmore iskoristimo kako bismo naučili i primijenili nešto novo. „Unatoč važnosti prehrane za zdravlje i dobrobit životinja i planeta te unatoč izvoru pandemija u mesu, u školama se ne uči o veganskoj prehrani i veganstvu”, navode iz Udruge. Stoga preporučuju svima koji žele pozitivne promjene i vjerojatno najbolju odluku života da ovoga ljeta svoje slobodno vrijeme posvete najboljim knjigama i filmovima o veganstvu.

– Veganstvo se temelji na ideji ukidanja specizma, diskriminacije na osnovi vrste, pa je jedna od prvih knjiga koju bi trebalo pročitati ‘Specizam’. Uz bok ovoj knjizi nalazi se i ‘Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave’ u kojoj se čitatelji upoznaju s pojmom karnizam, nevidljivim sustavom vjerovanja koji nas potiče da određene vrste životinja smatramo prijateljima, dok druge jedemo. Svi koji se žele informirati o zdravstvenim koristima biljne prehrane naći će odgovore u svjetskom bestseleru ‘Kineska studija’ i nešto novijoj knjizi ‘Kako ne umrijeti’ – predlažu Prijatelji životinja.

Navedene knjige mogu se pronaći u knjižnicama grada Zagreba, kao i većini knjižnica diljem Hrvatske, mogu se posuditi u uredu Prijatelja životinja, a neke od njih dostupne su kao internetska izdanja na www.prijatelji-zivotinja.hr.

Za one koji su manje skloni knjigama, Prijatelji životinja izdvajaju neke od sada već brojnih dokumentarnih, ali i igranih filmova o veganstvu: „Nezaobilazan je snažan i višestruko nagrađivani dokumentarac o bešćutnom odnosu ljudi prema životinjama i okrutnosti industrija koje se temelje na njihovu iskorištavanju, ‘Zemljani’ iz 2005. godine. Originalnu glazbu potpisuje glazbenik i aktivist Moby, dok je narator u filmu oskarovac i aktivist Joaquin Phoenix koji je izjavio: ‘Od svih filmova koje sam ikad napravio, o ovome ljudi najviše govore. Svaka osoba koja vidi Zemljane reći će trojici.’ Na patnju životinja u uzgoju ukazuju i filmovi ‘Land of Hope and Glory’ iz 2017. te ‘Dominion’ iz 2018. godine.”

Prijatelji životinja upućuju i na filmove o povezanosti utjecaja uzgoja i jedenja životinja na planet i zdravlje: „‘Cowspiracy: The Sustainability Secret’ iz 2014. pokazuje štetan utjecaj uzgoja životinja za prehranu na okoliš. Neki od filmova čiji je cilj ukazati na štetnost namirnica životinjskog podrijetla na ljudsko zdravlje te prednost biljne prehrane su: ‘Forks Over Knives’, ‘Eating You Alive’, ‘What the Health’ i ‘The Game Changers’ iz 2019. godine u kojemu su James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton i Novak Đoković samo neki od slavnih producenata ovog dojmljivog dokumentarca koji govori kako se može učiniti pozitivna promjena u društvu. Igrani filmovi koji izravno govore o veganstvu ili ga se dotiču su ‘Carnage: Swallowing the Past’ i ‘Okja’ iz 2017. godine.”

Stoga iskoristite ljeto za edukaciju i izaberite neki od književnih ili filmskih naslova koji će vam ponuditi drukčiji pogled na aktualne, ali većini često nevidljive teme. „Čitanje i gledanje ovih književnih i filmskih djela može promijeniti nabolje sadašnjost i budućnost nas samih, drugih životinja i planeta”, zaključuju Prijatelji životinja.

