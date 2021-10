Zbor Ivan Goran Kovačić: Goranovski glasovi zaorit će se u Rijeci

Australska kriminalistička serija Slučajevi Janet King Izvrsna australska kriminalistička dramska serija i pravo osvježenje u moru pravnih serija, Slučajevi Janet King (Janet King), na Pickbox NOW stiže 15. listopada 2021. godine. Glavna glumica Marta Dusseldorp (Crownies, Jack Irish), koja tumači lik tužiteljice Janet King, dobitnica je nagrade AACTA (Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards) za najbolju glumicu u TV drami. Spin-off serije Crownies Australskoj dramskoj seriji prethodila je serija Crownies iz 2011. godine. U njoj se prvi put pojavljuje Janet King, a publika se toliko zaljubila u njezin lik da je nastao zaseban spin-off o višoj tužiteljici. Janet