15. svibnja ekskluzivan koncert u Zagrebu – live Massimo

Jedinstvena je to pjesma, poručuje Danijela Martinović – Vrlo je teško opisati kakva je to pjesma, jer ona ima toliko snažnu poruku. Ovo je zapravo pjesma budućnosti koja ima svoju prošlost’, govori Danijela o pjesmi na koju je iznimno ponosna. Na prvo je slušanje znala kako se radi o velikoj pjesmi. Zaista sam čitavim svojim bićem uvjerena da me ta pjesma stvarno tražila, a ja sam je dugo čekala i napokon smo se zagrlile! Kad se dogodi tako velika pjesma onda to znaš od prvog trenutka. Razum može odabrati drugačije, no srce uvijek ispravno osjeća – rekla je Danijela Martinović.