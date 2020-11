16 preminulih, 2.179 novih slučajeva Covid-19 u Hrvatskoj

Tko je ovdje lud? On line kazalište uživo ove nedjelje 1. studenog od 20.00 sati donosi obnovljenu predstavu Tko je ovdje lud? Tko je ovdje lud? predstava je za samopomoć u kriznim vremenima koja nas kroz šest koraka i jedan uvid vodi do potpune sreće i sat i pol lude zabave. U šest isprepletenih crnih komedija štićenici klinike ‘Eden’, disidenti iz stvarnog svijeta, preispituju granicu ‘normalnoga’ u svijetu punom eksplozija, pobijenih Vlada, stvarnih zečeva iz virtualnog svijeta, zagorenih kobasica u bijelom sosu i susreta s Bogom. U nedjelju u 20.00 sati, on line i uživo obilježit će se 100. izvedba