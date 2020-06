21. izdanje Festivala plesa i neverbalnog kazališta

By redakcija On 25 lip., 2020 At 01:56 PM | Categorized As Moda Vijesti | With 0 Comments

Svetvinčenat…

Plesom i zajedništvom usprkos dobu neizvjesnosti – Festival plesa i neverbalnog kazališta

Dvadeset i prvo izdanje Festivala plesa i neverbalnog kazališta održat će se ove godine od 24. do 26. srpnja.

– Proljetni mjeseci prolazili su u strepnji i brizi hoće li se Festival uopće moći održati, a ako i hoće u kojem će to biti obliku i kako se prilagoditi novonastaloj situaciji? Kako sa znatno smanjenim financijskim sredstvima organizirati Festival bez da mu narušimo kvalitetu te ne iznevjerimo umjetnike, publiku, posjetitelje i stanovnike Savičente? Unatoč i usprkos svim izazovima ovog vremena, dvadeset i prvo izdanje Festivala u ponešto izmijenjenom izdanju održat će se i ove godine – poručuju organizatori.

Festival će otvoriti predstava Prostor za revoluciju BITEF plesne kompanije iz Srbije, a tijekom tri festivalska dana na poznatim lokacijama – u Kaštelu Grimani te na gradskoj Placi pratit ćemo program umjetnika iz Belgije, Španjolske, Italije, Francuske i Hrvatske. Po prvi puta domaćoj će se publici predstaviti katalonska koreografkinja Roser López Espinosa s predstavom TRAMA, a u sklopu selekcije Top 20 Aerowaves umjetnika u posljednje dvije sezone gledati ćemo HARLEKING autorskog dvojca Enrica & Ginevre, BEAT – I just wish to feel you belgijskog DOPE kolektiva te duet za muškarca i dijete DES GESTES BLANCS Sylvaina Bouilleta i Luciena Reynesa.

Na festivalu će se premijerno izvesti i predstava Legenda o panici pulske autorice Aleksandre Mišić, a koja nastaje u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta prevođenje tradicije u suvremenu kulturu.

Ovogodišnji vizualni identitet povjeren je svestranim umjetnicima, Matiji i Mauru Ferlin iz Savičente, a ovom prilikom valja ponoviti i Matijine riječi zapisane povodom Svjetskog dana plesa; Ples je navikao na krize. Ples je neprestano u borbi da se održi u nimalo lakim uvjetima rada na izvedbenoj sceni. I upravo su upornost i žilavost ono što kao ljudska bića dijelimo s plesom.

I upravo su stopostotna energija plesa, zajedništvo i upornost ono što odlikuje Festival plesa i neverbalnog kazališta od svog osnutka 2000. godine do danas te što i ovogodišnjim programom donosi publici. Svojim dugogodišnjim djelovanjem ovaj festival je utkao ples u tkivo istarskog gradića i učinio ga najplesnijim gradom u regiji, a i šire.

Foto: Press