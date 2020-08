Cjelokupni program: 25. obljetnica Oluje i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

By redakcija On 1 kol., 2020 At 04:34 PM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

HRT: Cjelokupni program u povodu obilježavanja 25. obljetnice Oluje i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na Hrvatskoj radioteleviziji

Hrvatska radiotelevizija (HRT) je pripremila opsežan višednevni program prigodnih emisija na Hrvatskoj televiziji (HTV) i na Prvom programu Hrvatskog radija (HRA1) u povodu 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja, čije je središnje obilježavanje 4. i 5. kolovoza u Kninu – dakako uz izravne prijenose HRT-a iz Knina.

Najveći teret će pritom iznijeti upravo HRT-ov IMS, predvođen svojom urednicom Katarinom Perišom Čakarun te, dakako, Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, koji je ujedno i član vladina Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja u Kninu. Naime, prve večeri, 4. kolovoza u 20:05 sati na Četvrtom programu HTV-a HRT prenosi tradicionalni prijam ratnih zapovjednika Domovinskog rata na kninskoj Tvrđavi, gdje će Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović dodijeliti odlikovanja zaslužnim generalima.

A sljedeći dan, 5. kolovoza, HRT izravno prenosi službeni protokolarni program – s obraćanjima generala Ante Gotovine, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i Sabora RH Gorana Jandrokovića, te Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH Zorana Milanovića – koji će se zbog epidemioloških razloga održati na kninskom Trgu, s početkom u 9:35 i završava u 10:50, a nastavlja se u 11:30 sati izravnim prijenosom Svete mise u realizaciji Religijskog programa HRT-a.

O veličini i zahtjevnosti tog projekta govori i podatak da će HRT programe izravnih prijenosa i programa iz Knina realizirati, uz više od 120 djelatnika Hrvatske radiotelevizije, i sa svom silom svoje, najmodernije “terenske” televizijske opreme. Uz reportažna kola RK-10 sa sedam kamera na kninskom Trgu, kao i reportažna kola RK-9 sa šest kamera i dronom za potrebe prijenosa s kninske Tvrđave, tu će biti još šest kamera i reportažna kola RK-5 na Svetoj misi, uz još dva SMG vozila za satelitsku vezu te tri EMG ekipe za potrebe dnevnih emisija HRT-ova IMS-a, kao i rasvjete na kninskom trgu i za prijenos svečanog koncerta na kninskoj Tvrđavi. A biti će tu i tonska reportažna kola TK-1 Hrvatskog radija, sa svom potrebnom radijskom tehnikom za javljanja u radijske informativne emisije.

Obljetnički program HRT-a od ponedjeljka do petka

Kad je pak riječ o cjelokupnom obljetničkom programu HRT-a, on počinje već od ponedjeljka, 3. kolovoza u 20:05 na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1), kada ćemo ponovo prikazati hvaljeni i dosad najgledaniji domaći serijal u protekloj tv-shemi, četverodijelnu dramsku seriju “Nestali” prema scenariju Joška Lokasa i u režiji Kristijana Milića.

A već sljedeći dan, u utorak 4. kolovoza, nakon druge epizode “Nestalih”, u 21 sat na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) HRT će premijerno prikazati dokumentarni film “Četiri ljeta, tri zime” HRT-ove novinarke i urednice Sanje Mikleušević-Pavić i u produkciji IMS HTV-a.

Taj dokumentarni film progovara o pripadnicima zadarskih Poskoka koji su se, 25 godina od završetka vojno-redarstvene akcije Oluja, prisjetili svojih velebitskih dana, od dolaska na strateški važne visove Velebita do završne oslobodilačke akcije. “Četiri ljeta, tri zime” inspirativna je priča o ostanku i opstanku generacije hrabrih i odvažnih.

U srijedu, 5. kolovoza, na samu 25. obljetnicu Oluje i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, HRT počinje svoj prigodni program već u 6:55 sati ujutro, dokumentarnim filmom “Prvi hrvatski redarstvenik”, temeljenim na autentičnim svjedočenjima ljudi koji su neposredno sudjelovali u formiranju i djelovanju postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik u ljeto 1990. godine. Formiranje prve oružane postrojbe u samostalnoj Republici Hrvatskoj bio je događaj osobitog političkog značenja. U režiji Edija Mudronje u realizaciji tog projekta su sudjelovali: Ministarstvo branitelja RH, Odjel za nakladništvo Ministarstvo obrane RH, Hrvatska radiotelevizija i Udruga Prvi hrvatski redarstvenik.

HRT – 5. kolovoza – izravno iz Knina i posebna emisija iz Zagreba

A u srijedu 5. kolovoza u 8 sati, počinje i posebna, prigodna emisija “Dan domovinske zahvalnosti”. U 200 minuta te specijalne emisije koja će se prenositi uživo iz Knina i Zagreba na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) i na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT-HTV4), iz Knina će se javljati naši reporteri Borka Juras Slamić, Edi Škovrlj, Petar Vlahov i Hrvoje Gunjača sa sudionicima proslave (kojih je ove godine zbog epidemioloških mjera ograničen broj), dok će voditelj prijenosa iz Zagreba biti Branko Nađvinski sa svojim gostima u studiju HTV-a. Urednica te posebne emisije je Ana Jelinić.

U sklopu te posebne emisije HTV donosi i reportaže Martine Klaić i Domagoja Puškarića, u kojima se podsjećamo povijesne trenutke oslobađanja Hrvatske i heroje Domovinskog rata. Domagoj Puškarić okupio je branitelje iz različitih dijelova Hrvatske u Slunju i snimio njihova sjećanja na sudjelovanje u Oluji. Bit će prikazan i ulomak iz dokumentarnog filma autorice Sanje Mikleušević “Četiri ljeta, tri zime”, a Nataša Ban donosi priču o vršnjacima Oluje. Kako žive i što rade mladi Kninjani rođeni te 1995. godine? Kako razmišljaju o politici i društvu, te što misle o odnosu države prema gradu Kninu.

Posebna emisija će potrajati sve do 11:30 sati, kad počinje izravni prijenos mise iz Knina, kojom će se, molitvom iz crkve Gospe Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, i Crkva pridružiti obilježavanju 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja” i Dana domovinske zahvalnosti. Misu će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, u zajedništvu s biskupima i svećenicima. Liturgijsko pjevanje predvodit će Klapa HRM-a “Sveti Juraj”, uz orguljašku pratnju Ivana Šćepanovića. Urednik i komentator je Neno Kužina.

Izravne prijenose 5. kolovoza iz Knina zaključuje večernji Svečani koncert “Knin 2020.” u 20:05 na Prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Na tom Svečanom koncertu u povodu 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja na kninskoj Tvrđavi nastupaju Orkestar Hrvatske ratne mornarice i Klapa Sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice pod ravnanjem Tonćija Ćićerića, te uz soliste Barbaru Suhodolčan i Marka Pecotića, s programom prigodnih i glasovitih domoljubnih pjesama.

Uza sve to, HRT u popodnevnim satima, u 17:14 na HTV1, prikazuje i dokumentarni film “Gojko Šušak – pobjednik iz sjene” autorice Ljiljane Bunjevac Filipović. U 52 minute tog dokumentarnog filma autorica nas podsjeća tko je bio Gojko Šušak, ratni ministar obrane pobjedničke hrvatske vojske.

– Kažu da je bio čovjek od riječi, težak za pregovore, nepokolebljiv u provedbi odluka. Svjetski su ga političari uvažavali i vjerovali mu, a dio domaće javnosti i medija nastojao ga je diskreditirati. I više od dva desetljeća nakon njegove smrti o njemu se još uvijek malo zna – otkriva nam Ljiljana Bunjevac Filipović.

A u 21:24, također na HTV1, Hrvatska televizija premijerno predstavlja “Oružja Oluje”, još jedan vrhunski dokumentarac iz produkcije Dokumentarnog programa HTV-a, snimljen prema scenariju njegova urednika Vladimira Brnardića i u režiji Nevena Dijaneževića. “Oružja Oluje” donose kratak prikaz presudnih oružja kojima je iznesena Oluja i oslobođena Hrvatska te priču o ljudima koji su stajali iza njega. Pogledajte priču o borbenom zrakoplovu MiG-21, tenku T-55, bespilotnim letjelicama, helikopterima Mi-24 i Mi-8 te o Obučnom središtu “Damir Tomljanović Gavran” u Šepurinama.

I filmska premijera “Generala” u petak na HTV1

No, HRT-ov obljetnički program nastavlja se i iduća dva dana: tako će HTV u četvrtak, 6. kolovoza u prime-timeu na svom Prvom programu, nakon treće epizode “Nestalih” i dokumentarnih filmova “General i džentlmen” i “Oluja nad olujama”, u petak 7. kolovoza, nakon posljednje epizode “Nestalih”, u 21:10 na HTV1 premijerno prikazati i igrani film Antuna Vrdoljaka “General” o dramatičnom životu i ratnom putu generala Ante Gotovine iz vizure scenarista i redatelja Antuna Vrdoljaka u trajanju od 165 minuta.

Dodajmo svemu ovome da i Drugi program HTV-a daje svoj obol obilježavanju vojno-redarstvenih akcija Bljesak i Oluja, dokumentarnom serijom u šest nastavaka, koje su na rasporedu od subote, 1. kolovoza do petka, 7. kolovoza u popodnevnim terminima.

Foto: Press