28 preminulih, 2.597 novih slučajeva Covid-19 u Hrvatskoj

Sve njezine tajne (The Secrets She Keeps) Nova australska psihološka triler drama Sve njezine tajne (The Secrets She Keeps, 2020.) dostupna je na Pickbox NOW. Serija Sve njezine tajne se temelji na nevjerojatnom istinitom događaju koji je opisan u istoimenom triler romanu australskog pisca Michaela Robothama. Šestodijelna serija Sve njezine tajne smještena je u Sidney, iako se istiniti događaj dogodio u Nottinghamu. Radnja se temelji na životu Abbie Humphries, koja je oteta kao beba. Naime, dvije trudnice susretnu se u jednoj trgovini izvan Sidneyja. Njih su dvije potpune suprotnosti, vode različite živote, a opasne tajne koje kriju mogle bi uništiti