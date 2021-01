28 preminulih, 379 novih Covid-19 slučajeva u Hrvatskoj

Dokumentarna serija What’s up America Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 18. siječnja 2021. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u udarnom terminu od 20.10 sati počinje s premijernim prikazivanjem dokumentarne serije What’s up America. U novoj seriji What’s up America pratite prvo virtualno putovanje našeg novinarskog barda Gorana Milića. Što je saznao o američkom zdravstvu usred borbe protiv koronavirusa, građanskim nemirima i predsjedničkim izborima koji su posvađali Ameriku? – A što o novoj Americi misle vodeći američki poduzetnici, pravnici, liječnici i umjetnici? Iz prve ruke saznajte kroz ekskluzivne razgovore s Woodyjem Allenom, Steveom Forbesom, Danom Priceom, Lukom Mišetićem i mnogima, mnogima