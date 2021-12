3. sezona serije Babilon Berlin na TV

Advent u Samoboru – Odlučili smo se za ovu akciju u subotu jer nam je Djed Mraz šapnuo da djeca najčešće u svojim pismima na kraju napišu da žele i čokoladu. Zato će to biti lijep dar naših posjetitelja onima kojima je to najpotrebnije, a grad će pripremiti još dodatnih darova kako dječica na Božićno jutro ne bi skidala osmijeh s lica – ispričala je gradonačelnica Škrobot. Advent u Samoboru već je osvojio mnoga srca i izmamio osmijehe. Bogat koncertni program i pop up klizalište okupljaju velik broj posjetitelja koji žele uživati u ovoj posebnoj božićnoj čaroliji, a koju bi