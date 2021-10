Mladima u Hrvatskoj na raspolaganju 450 besplatnih putovanja vlakom po Europi

Na Drugom programu HRT-a serija Korijeni Hrvatska radiotelevizija (HRT) od nedjelje, 24. listopada 2021. godine na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 22.05 sati počinje s prikazivanjem serije Korijeni. Američka serija Korijeni obrada je istoimene mini-serije iz 1977., snimljene prema romanu Alexa Haleya iz 1976. “Korijeni” (“Roots: The Saga of an American Family”). Ovo je prikaz povijest Afrikanca koji je prodan u roblje i odveden u Ameriku te njegovih potomaka. Godine 1760. Kunta Kinte (Malachi Kirby) je ratnik plemena Mandinka iz Juffurea u Gambiji, u zapadnoj Africi. Njegova je obitelj odana kralju te se opire Europljanima. No zbog toga je