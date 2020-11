48 preminulih, 4.080 novih slučajeva Covid-19 u Hrvatskoj

U TLZP Marina Orsag kao Cyndi Lauper I ove nedjelje zabavit ćemo se uz osam vrhunskih transformacija s izvedbama poznatih nam hitova, u showu Tvoje lice zvuči poznato. Nakon još jednog pobjedničkog nastupa u kojem je utjelovio Indiru, Marko Braić ove nedjelje u hit showu, ulazi u kostim reperice Lizzo za koju kaže da je predivna i jako pozitivan lik. – Kada dođem do takve pjesme koja ima tako puno teksta, vidim koliko je važna tehnika. Tu sam malo u zaostatku jer se nikada prije nisam bavio pjevanjem, tako da me to malo obeshrabrilo, ali sam se toga onda još