60 000 potpisa za zabranu petardi predano ministru Božinoviću

Predstavnici udruge Prijatelji životinja predali su u četvrtak 6. veljače 2020. ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću 60 000 prikupljenih potpisa za zabranu pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3. Kako je preostao još samo jedan dan do završetka javne rasprave o potpunoj zabrani petardi i redenika kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine, iz Udruge pozivaju sve da svojim komentarom na e-savjetovanju podrže prijedlog MUP-a i da se konačno stane na kraj teroru petardi za ljude i životinje! Brojci od 60 000 tisuća potpisa pridodaje se još 3000 potpisa koje je skupio veterinar i voditelj Skloništa za životinje Virovitica Dražen Majetić, potaknut smrću svojega psa, člana obitelji, kojemu je otkazalo srce kada je izašao iz kuće u dvorište u trenutku kada je bačena petarda.

– Pohvaljujemo Ministarstvo unutarnjih poslova što je prepoznalo volju većine građana i uvrstilo zabranu petardi i redenika iz kategorija F2 i F3 u izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima. Uz Vladu RH, podršku zabrani petardi dalo je i devet ministarstava: znanosti i obrazovanja, turizma, zdravstva, gospodarstva, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, zaštite okoliša i energetike te hrvatskih branitelja, a pridružili su im se i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – izjavio je Luka Oman iz Prijatelja životinja. Dodao je da je ova zabrana, koju podržava 80 % građana, kompromis jer se zabranjuje samo ono što je nužno zabraniti, no da je to ipak važan prvi korak prema vraćanju zabrane i ostale bučne i opasne pirotehnike.

– Uz podršku zabrani petardi i redenika, ukazali smo na nelogičnost u Zakonu da prodaja pirotehničkih sredstava počinje dva tjedna prije dozvole njihove upotrebe. Znamo da kada krene prodaja, krene i upotreba pa građani već od 15. 12. prijavljuju uznemiravanje i pucanje. Također, apsurdno je da je petarde dopušteno koristiti 27., 28., 29. i 30. 12., iako se tada ništa ne slavi. Predložili smo da petarde i redenici trebaju biti potpuno zabranjeni, a da ostala pirotehnika iz kategorija F2 i F3 bude dopuštena samo u noći kada se slavi Nova godina – poručuju iz udruge Prijatelji životinja.

Navode i pozitivan primjer susjedne Slovenije u kojoj je više od 10 godina na snazi zabrana korištenja pirotehničkih sredstava iz kategorija F2 i F3, a broj ozljeda od pirotehnike značajno se smanjio. Prema anketama, oko 75 % Slovenaca ne podržava ni vatromet, pa su mnogi slovenski gradovi i općine odustali čak i od novogodišnjeg vatrometa zbog zaštite zdravlja ljudi i životinja, osobito ptica, i zbog zagađenja zraka. Umjesto vatrometa, za slavlje koriste lasere, videomapiranje, papirnate biorazgradive konfete, a sredstva namijenjena za vatromete uplaćuju u dobrotvorne svrhe.

U Italiji je još 2011. u Torinu, Milanu, Veneciji, Modeni, Teramu, odnosno u više od 850 gradova i općina zabranjeno u silvestarskoj noći pucati petardama jer oko 5000 kućnih ljubimaca godišnje umire od srčanog udara izazvanog eksplozijom petardi. Rim, grad s tri milijuna stanovnika, potpuno je zabranio uporabu petardi. Grad Collecchio u Parmi od 2016. godine dopušta tijekom godine samo tihe vatromete, pri čemu su izumili i specijalan light show koji projicira prekrasne vizuale, bez eksplozija. I Poljaci umjesto bučnih vatrometa koriste svjetlo lasera, konfete i tihe vatromete. Krajem 2018. vlasti na otočju Galapagos zabranile su prodaju i uporabu pirotehnike na arhipelagu kako bi zaštitile njegov jedinstveni ekosustav, spasili životinje i spriječili onečišćenje vode i zraka.

Irska je potpuno zabranila korištenje petardi kategorija F2 i F3, kao i Čile. U Švedskoj petarde smiju koristiti samo osposobljene i ovlaštene osobe, a u Belgiji je korištenje petardi kategorija F3 kazneno djelo. U Australiji je prodaja pirotehnike za privatnu upotrebu zabranjena još od 1980-ih, osim u Tasmaniji i Sjevernom teritoriju. Zabranjene su i u Pragu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarskoj, Danskoj, Kanadi, Vijetnamu, urbanim dijelovima Tajvana i Kini, zemlji iz koje potječu petarde.

I u Parizu, New Yorku, Kini i drugdje sve se više okreću modernim vizualnim efektima: predstavama s laserima i reflektorima, tihim vatrometima i svjetlosnim atrakcijama na noćnome nebu, što je manje štetno za ljude, životinje i okoliš. Prijatelji životinja ističu da je to smjer u kojemu treba ići i Hrvatska.

Pozvali su sve da do ponoći 7. 2. ostave svoj komentar i podršku zabrani petardi tijekom cijele godine na javnoj raspravi, a argumenti za zabranu i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

