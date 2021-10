7. epizoda Kava s mirisom žene – ljubav na plantaži kave

Originalni naslov: Café con aroma de mujer – Kava s mirisom žene U ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine, u 12.26 sati na Prvom programu HRT na rasporedu je sedma epizoda serije Kava s mirisom žene. Gaviota i Sebastián plešu romantično. On joj kaže da će je naučiti engleski da se lakše snalazi u New Yorku. Zatim prvi put vode ljubav na plantaži kave. U zoru Sebastián kaže da će to zauvijek biti njihovo mjesto. Lucía se vraća u Kolumbiju s Lucrecijinom vjenčanicom. Sebastián razgovara s Carmenzom i kaže joj da je njegova ljubav prema Gavioti iskrena. Arthur i Carlos dolaze