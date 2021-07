72. Dubrovačke ljetne igre otvaraju se u subotu

HNK Zagreb član je europske organizacije Prospero Konferencija za medije Prospero – prošireno kazalište, održana je danas u francuskom Avignonu gdje su predstavljene četiri kazališne produkcije koje je Prospero odabrao za sezonu 2021./22. Hrvatsko narodno kazalište član je europske organizacije Prospero najvećih repertoarnih kazališta te je odabrano kao jedno od četiri prestižna europska kazališta čija predstava će biti sufinancirana programom Europske unije Kreativna Europa. Riječ je o predstavi Sorry, laboratorijskom projektu redatelja Bobe Jelčića. – Novi autorski projekt Bobe Jelčića utemeljen je na filmovima Two Woman Who Ran redatelja Sang-Soo Honga te Sorry We Missed You, Kena Loacha. Projekt je