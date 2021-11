ABBA: Uživajte u novom putovanju uz album Voyage

ABBA predstavila najnoviji studijski album – Voyage! Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid, članovi grupe ABBA, u rujnu su s dva singla potvrdili svoj povratak nakon 40 godina! Uz čak dvije nove pjesme objavljene istovremeno, „I Still Have Faith In You“ i „Don’t Shut Me Down“, članovi grupe ABBA tada su najavili i izlazak upravo objavljenog studijskog izdanja „Voyage“ kojeg će uskoro popratiti i revolucionarnom spektaklom „ABBA Voyage“. Iščekivani album Voyage sada je dostupan i na digitalnim glazbenim platformama. Jedna od najuspješnijih pop grupa svih vremena, ABBA, ponovo je okupu te predstavlja Voyage – potpuno novi album snimljen u studiju Bennyja