Albina: Ponosna sam na sve što smo do sada napravili

Albina je pobjednica Dore 2021.! – Branimir i ja smo razgovarali o tome kako bi bilo lijepo otići na Doru i konkurirati za nastup na Euroviziji i da to bude singl u koji jako vjerujemo i koji ima smisla, a upravo se to dogodilo. Demo verziju pjesme prvi sam put čula u njegovom studiju i na prvi me takt ‘otpuhala’. Prva pomisao mi je bila da možda to nije žanr u kojem bih se ja mogla naći, s obzirom da sam do tada pjevala balade i pjesme nekog mirnijeg ritma, ali Branimir je od samog početka bio siguran u mene.