Alfi Kabiljo: Veoma sam ponosan što sam dobio ovu nagradu

Dokumentarni serijal Udomi me Psi, mačke, divlje životinje, izgubljeni, ranjeni, ostavljeni… Svaka životinja koja završi u Skloništu nepresušan je izvor inspiracije za priče koje će ispred ekrana okupiti obitelj U nedjelju 1. kolovoza 2021. godine na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) u 20.40 sati HRT premijerno prikazuje prvu od osam epizoda dokumentarnog serijala Udomi me. Serija Udomi me prati životne priče životinja koje završe u Skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu. Neke su životinje stradale u prometu, nekima treba veterinarska skrb, neke su se izgubile, a neke njihovi vlasnici više ne žele. Kako bilo, te su životinje napustili ljudi i