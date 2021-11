Ana Viktorija Puljiz prvakinja je Europe

Na Europskom prvenstvu u Budimpešti hrvatska judašica Ana Viktorija Puljiz osvojila zlatnu medalju – Presretna sam! Ovo je nastavak fenomenalne godine u kojoj sam osvojila već velika medalje, i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji, a evo sad sam i europska prvakinja do 23 godine – rekla je oduševljena studentica Pravnog fakulteta Ana Viktorija Puljiz. Budimpešta postaje omiljeni grad za hrvatske judoke. Nakon što je Barbara Matić tu postala svjetska seniorska prvakinja, 20-godišnja Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) osvojila je naslov europske prvakinje do 23 godine. U finalnoj borbi protiv Njemice Masche Ballhaus mlada Solinjanka Ana Viktorija Puljiz je