Andrej Plenković: Pandemija ne jenjava, sve pozivam na oprez

Apeliram na sve naše sugrađane, da budu vrlo oprezni, upravo onako kako se sugerira cijelo vrijeme, rekao je Andrej Plenković

– Nakon tri tjedna zatišja, od 23. svibnja do 12. lipnja, imali smo samo šest slučajeva zaraze, dok posljednjih dana bilježimo porast: od prošlog vikenda, ukupno preko 20 oboljelih. Smatramo razumljivim da su se, nakon dva mjeseca ograničenog kretanja za trajanja restriktivnih mjera i dolaskom lijepog vremena, naši sugrađani i svi mi zajedno vjerojatno malo više opustili, no ovi brojevi govore da je oprez i dalje nužan – upozorio je Andrej Plenković.

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na, u proteklih nekoliko dana, nešto povećan broj novozaraženih od koronavirusa.

– Pandemija ne jenjava, broj novooboljelih u svijetu nije bio nikada veći nego što je ovih dana. To su realnosti. Samo je jučer u svijetu oboljelo više od 140.000 ljudi, što je dva puta više od broja početkom travnja, kad je u Hrvatskoj bio vrhunac prvoga vala – istaknuo je, dodajući da se pandemija pojačala u našem okruženju u posljednjih mjesec dana tako da je broj aktivnih slučajeva p u Sjevernoj Makedoniji porastao s 370 na 2500, u Albaniji s 175 na 600, a u zadnjih deset dana, broj aktivnih slučajeva u susjednoj Bosni i Hercegovini skočio je sa 450 na gotovo 800, u Srbiji s 220 na 750.

– To su sve razlozi za povišen oprez – napomenuo je Plenković.

– Činjenica je da je većina slučajeva oboljenja koje imamo u posljednjim danima, praktički ona vrsta slučajeva da su se naši sugrađani vratili, ili iz BiH ili iz Srbije, čini mi se i nešto iz Slovenije, čini mi se da je to bio samo jedan slučaj od ovih koje pratimo – naglasio je.

Normalno funkcioniranje države u interesu je hrvatskoga gospodarstva, osobito turizma.

– Stoga apeliram na sve naše sugrađane, da budu vrlo oprezni, upravo onako kako se sugerira cijelo vrijeme. U interesu je hrvatskoga gospodarstva i hrvatskoga turizma normalno funkcioniranje države, da što više reaktiviramo gospodarstvo – naveo je premijer, dodajući da to podrazumijeva i otvaranje granica s onim zemljama koje imaju sličnu epidemiološku sliku.

– No moramo zadržati ključne mjere koje sprečavaju zarazu. To se posebno odnosi i na izbjegavanje rukovanja, pranje ruku, i dezinfekciju. To su elementi preventive koji su najučinkovitiji i ne bi bilo dobro da ih zaboravimo, kako bismo spriječili kakvo veće širenje i da vodimo računa o oprezu – podsjetio je.

