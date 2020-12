Andrija Štampar obavještava građane da za Božić i Novu godinu neće biti testiranja

Andrija Štampar – priopćenje za medije Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar obavještava sve građane da za Božić, 25. prosinca 2020. i Novu godinu, 1. siječnja 2021., neće biti testiranja na virus SARS-CoV-2. Na Badnjak i Staru godinu testiranja će se odvijati od 9.00 do 11.00 sati. Osim navedenog, testiranja se nastavljaju prema regularnom rasporedu te se mole svi građani da se za njih prijave putem online platforme dostupne ovdje. Podsjećamo, regularno radno vrijeme drive-in testiranja na Zavodu, Mirogojska cesta 16 je od ponedjeljka do petka od 10 do 16 sati, subotom od 10 do 14 sati, a