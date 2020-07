Animafest Zagreb 2020.: Natjecanje filmova za djecu i Svjetsku panoramu!

Zagreb…

Svjetski festival Animiranog filma – Animafest Zagreb 2020 ponosno predstavlja izabrane filmove za Natjecanje filmova za djecu i Svjetsku panoramu.

Središnji događaj bogatog Programa za djecu i mlade Animafesta 2020 je Natjecanje filmova za djecu, međunarodna konkurencija koja broji 41 film iz 20 zemalja svijeta. Po predselekciji Nine Kovačića, filmove je odabrala slovenska medijska psihologinja Martina Peštaj, urednica Dječjeg i omladinskog programa Radiotelevizije Slovenije, koja ih je razvrstala prema prilagođenosti četirima dobnim kategorijama (4-7, 7-10, 10-14 i 14+).

Svjetska panorama je raznolik nenatjecateljski program koji prikazuje originalne i inovativne naslove koji pomiču granice animacije. Prikazat će 25 filmova iz 20 zemalja.

NATJECANJE FILMOVA ZA DJECU

NATJECANJE FILMOVA ZA DJECU 1 (DOB 4 – 7)

Blanket, Marina Moshkova (Soyuzmultfilm / Rusija / 2020)

Fluffy Hour: PuiPui & MuuMuu “Mysterious Seed”, HIROYUKI Mizoguchi (NHK ENTERPRISES, INC. Animation Global Business Headquarters, Character Animation Studio inc. / Japan / 2019)

Grmljaaav, Ivana Guljašević Kuman (Igubuka / Hrvatska / 2019)

Koyaa – Trippy Trashcan, Kolja Saksida (ZVVIKS, RTV Slovenija / Slovenija / 2019)

Little Grey Wolfy. Summer Party, Natalia Malykhina (Ulvenfilm AS / Norveška / 2019)

Maestro, Illogic Illogic (Bloom Pictures/ Francuska / 2019)

Sweet Tusk, Anna Hrachovec (Mochimochi Land / Sjedinjene Države / 2020)

The Little Bird and the Bees, Lena von Döhren (Schattenkabinett Gmbh / Švicarska / 2020)

The Witch & the Baby, Evgenia Golubeva (Soyuzmultfilm / Rusija / 2020)

Warm Star, Anna Kuzina (Soyuzmultfilm / Rusija / 2020)

NATJECANJE FILMOVA ZA DJECU 2 (DOB 7 – 10)

Athleticus 2: La Rencontre, Nicolas Deveaux (AUTOUR DE MINUIT / Francuska / 2019)

Beware the Wolf!, Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville (Prototypes Productions / Francuska / 2020)

Bloated, Baptiste Tassin (Mopa / Francuska / 2019)

Fussel, Alex Berweck (Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Animationsinstitut / Njemačka / 2019)

Mare Monstrum, Lucia Hernandez, Àngel Estois, Merce Sendino (El Tercer Pájaro / Španjolska / 2019)

Not Even Scared!, Virginie COSTA (EMCA – Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation / Francuska / 2019)

One Stormy Night, Gil Alkabetz (Sweet Home Studio / Njemačka / 2019)

Sun-kissed, Ignasi Tarruella (Mabuse / Španjolska / 2019)

The 7 Kids, Marina Karpova (Soyuzmultfilm film studio / Rusija / 2020)

The Kindergarten Show, Loic Bruyere (Folimage, Aries / Francuska / 2019)

The Little Wide-Mouthed Frog, Celia Tocco (Les Films du Nord / Francuska, Belgija / 2019)

NATJECANJE FILMOVA ZA DJECU 3 (DOB 10 – 14)

Crunch, Liukaidi Peng (School of Visual Arts / Sjedinjene Države / 2019)

Heatwave, Fokion Xenos (National Film & Television School / United Kingdom, Grčka / 2019)

In the shadow, Marine Dieval (Mopa / Francuska / 2019)

My Exercise, Atsushi Wada (New Deer / Japan / 2020)

Northern Lights, Caroline Attia (Folimage, Nadasdy Film / Francuska, Švicarska / 2019)

o28, Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran (Supinfocom Rubika / Francuska / 2019)

The Coin, Siqi Song (Film Independent / Kina, Sjedinjene Države / 2019)

The Eleventh Step, Maryam Kashkoolinia (Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults, Kanoon / Iran / 2020)

Vivi Wolf and the Magical Room, Isabelle Santos, E. M. Z. Camargo (Julieta Audiovisual / Brazil / 2019)

NATJECANJE FILMOVA ZA DJECU 4 (DOB 14+)

Daughter, Daria Kashcheeva (FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague / Češka Republika / 2019)

Echo in the Clouds, Nadezhda Shibalova (Russian State University of Cinematography – VGIK / Rusija / 2019)

Esperança, Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero (BEPPIE FILMS / Francuska / 2019)

Liliana, Milanka Fabjančič (ZVVIKS / Slovenija / 2019)

Opinci, Anton Groves, Damian Groves (Bagan Films / Rumunjska, Francuska / 2019)

Planet Mobile, Hui Shan Lim (NTU / Singapur / 2019)

Sledge, Mickaël DUPRÉ (Autoproduction / Francuska / 2019)

Survival HK, Louise Pau (California institute of the arts / Hong Kong, Sjedinjene Države / 2019)

The Beauty, Pascal Schelbli (Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Animationsinstitut / Njemačka / 2019)

The Natural Order of Things, Mathilde Poigniez (Atelier Supérieur d’Animation/ Francuska / 2019)

Ties, Dina Velikovskaya (SMPL / Njemačka, Rusija / 2019)

Foto: Press – Animafest Zagreb 2020.