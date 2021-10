Anja Šovagović Despot i Gibonni u 5.com s Danielom

Predstava Sudar iz produkcije Gradskog kazališta Sisak U petak, 29. listopada 2021. godine s početkom u 20.00 sati u INK Gradskom kazalištu Pula na rasporedu je predstava Sudar iz produkcije Gradskog kazališta Sisak. – Uvijek su me zanimale situacije u kojima se slučajno sretnu potpuno različite osobe, a koje u tom trenutku imaju isti cilj. Može li ih to povezati? Ili će njihove različitosti još više doći do izražaja? Možemo li razumjeti osobu, s kojom vjerojatno nikad ne bismo ni riječ progovorili, ako se nađemo s njom u istim okolnostima? Ako dijelimo isti cilj? Možemo li razumjeti “lošu” osobu ako