Antisezona 21 – ples na raznim mjestima

Tuškanac – Panorama: Suvremeni azerbajdžanski film Od ponedjeljka do srijede zagrebačka publika moći će u kinu Tuškanac upoznati Azerbajdžan zahvaljujući pregledu novije filmske produkcije koju čine kratki i dugometražni igrani filmovi. Program u kinu Tuškanac otvara Nabat (2014) Elchina Musaoglua, azerbajdžanski kandidat za Oscara za najbolji film s neengleskog govornog područja. Nakon njega slijede još četiri dugometražna i četiri kratkometražna filma, snimljena u rasponu od 2014. do 2020. godine. Kino Tuškanac od 8. do 10. studenog u suradnji s Veleposlanstvom Republike Azerbajdžan u RH, Hrvatsko-azerbajdžanskim društvom prijateljstva i Hrvatsko-azerbajdžanskim gospodarskim i kulturnim centrom Caspi organizira program Panorama: Suvremeni azerbajdžanski film