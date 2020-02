Apokalipsa – beskonačni rat 1918. – 1926.

Na HRT…

Dokumentarni film Apokalipsa – beskonačni rat 1918.-1926 u dva nastavka

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u četvrtak, 20. veljače 2020. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 23.25 sati počinje s prikazivanjem dokumentarnog filma Apokalipsa – beskonačni rat 1918.-1926 u dva nastavka.

Radnja filma počinje 1918. i govori o vremenu neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata – razdoblju kaosa, političkih sukoba i krhke ravnoteže u svijetu.

Preživjeli su ostali bez ičega. Dok se svijet pokušava ponovno osoviti na noge, bijeda i nesigurnost dovode do jačanja nacionalizma i totalitarizma. Hoće li svijetom ikad zavladati mir?

Priča je to o godinama krhkog mira koji je uslijedio nakon završetka do tada najgoreg sukoba u ljudskoj povijesti, od 1914. do 1918. godine, a koji je odnio više od 50 milijuna žrtava.

Preživjeli uviđaju kako je svijet kojeg su do tada poznavali nestao, a mnogi od milijuna vojnika koji su sudjelovali u Prvom svjetskom ratu sada su invalidi, traumatizirani užasima rata te u svijetu nakon njega traže svoj smisao.

To je i doba Versajske mirovne konferencije (1919.) i stvaranja novog poretka nakon rata, no njihove nade u stvaranje trajnog svjetskog mira neće biti dugog vijeka.

Kao da sam rat nije bio dovoljan, uslijedila je i strašna Španjolska gripa koja je započela još u vrijeme Prvog svjetskog rata i trajala je sve do 1920. godine, obuhvatila je cijeli svijet i odnijela milijune života.

Foto: Press