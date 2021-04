Barbara Matić osvojila srebrnu medalju u Antalyji

Dokumentarna serija Na putu: Konjima do Crnog mora Hrvatska radiotelevizija (HRT) od nedjelje, 11. travnja 2021. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 20.10 sati počinje s prikazivanjem dokumentarne serije Na putu: Konjima do Crnog mora. Put od Zagreba do Crnog mora iznosi oko 1300 kilometara. Avionom to je dva sata, automobilom dva dana, a konjem… dva mjeseca! Nekad se na konjima trgovalo, putovalo, ratovalo, osvajala su se i rušila carstva, a danas to je pustolovina, u koju će se upustiti dvojica pustolova i prijatelja – Dušan Bućan i Boris Veličan. Cilj njihove pustolovine je stići do Crnog mora