Baš Naš festival okupio brojne poznate željne dobre zabave

By redakcija On 19 lip., 2020 At 01:19 PM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

Stotine šarenih kišobrana, rooftopovi uređeni lampicama, slasni zalogaji i šarena pića oduševili su i mnoge posjetitelje događanja Baš Naš festival

Idućih 18 dana rezervirajte za opuštena after work druženja uz koktele, izlazak s obitelji uz uživanje u ukusnim snackovima ili za večernji provod s prijateljima uz odlične live svirke jer počeo je Baš Naš Gourmet&Music festival!- poručuju organizatori.

Omiljeni gornjogradski događaj, Baš Naš festival, s najljepšim pogledom na grad ponovno je oduševio šarmantnim uređenjem i najfotogeničnijom lokacijom za stvaranje nezaboravnih ljetnih uspomena te okupio brojne poznate obožavatelje rasplesanog platoa Gradec. Nevena Rendeli, Ana Maras Harmander, Olja Vori, Sara Renar, Ana Vučak Veljača, Marko Petric, Zoran Aragović, i brojni drugi bili su tek dio večernjeg druženja koji je odličnim ritmovima začinio Matija Cvek uz pratnju The Funkesteinsa.

Stotine šarenih kišobrana, rooftopovi uređeni lampicama, slasni zalogaji i šarena pića oduševili su i mnoge posjetitelje festivala, koji je ponovno postao hit na društvenim mrežama. Prepoznatljiv foto okvir s pogledom na Zagrebačku katedralu i ove je sezone postao atrakcija već u prvim satima od otvorenja. Simbolično, u obliku srca, s emotivnom porukom #BašImamTeRad popularni street festival podsjetio je na nedavna stradanja Zagreba, ali istovremeno ujedinio sve goste festivala u večeri punoj pozitivne vibre i opuštene atmosfere. Najljepša zagrebačka pozornica vesele ritmove slat će do 05. srpnja.

– U chill zonama, krovnim barovima s pogledom na cijeli grad i zelenoj vrtnoj oazi uživat će se uz koncerte Nene Belana & The Fiumens, grupe Pavel, Vinka Ćeremaša & Talvi Tuuli banda, Scifidelity Orchestra i mnogih drugih dok će u pauzama između live svirki, za dobru glazbenu podlogu bit će zaduženi poznati DJ-i.

Bogata gastronomska ponuda prva je asocijacija na Baš Naš festival. Street food specijaliteti, nagrađivani burgeri i neobične izvedbe poznatih chefova obilježit će ovu ljetnu sezonu, a već prvi dan festivala posjetitelji su oduševljeno degustirali Tuna & Mojito od Marina Medaka iz Rougemarina, omiljene zalogaje iz Burger Bara, Kaschete, Halpersa i B125. Art of Bar Filipa Lipnika okupio je obožavatelje koktela dok su ljubitelji gin tonica uživali u zelenom atriju Klovićevih dvora i Beefeater Gin Garden Baru, a oni raspoloženi za chillanje i čašicu razgovora u Havana baru na samom „krovu Zagreba“ s najljepšim pogledom. Posjetitelji, posebno oni koji su se odlučili doći na after work druženje, razveselili su se ponudi kave i koktela od kave u Barcaffe House of Espresso, a najmlađi gosti već su prvi dan nestrpljivo čekali svoju slasticu u Ben&Jerry’s kutku.

Od 17 sati do 1 sat, svakog dana, Baš Naš festival spremno čeka sve one željne dobre zabave i plesa, najinstagramičnijih fotografija i uživanja u delicijama s prijateljima, a sve uz podršku partnera i sponzora: Zagrebačke banke, Cedevite, Barcaffea, Pernod Ricarda, Jamnice, Stelle Artois, Korlata, HEP-a, Roto svijet pića te Ben&Jerry’s. Koncerti su besplatni za posjetitelje, počinju u 20:30 sati – pozivaju organizatori.

Foto: Scena.hr