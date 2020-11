Borna Ćorić preko Fucsovicsa do 2. kola u pariškom Bercyju

Marina Orsag pobijedila dvostrukom transformacijom – Iznenađena sam. Nisam se nadala pobjedi jer nam žiri uvijek govori da smo fenomenalni, a onda daju četiri boda – rekla je Marina Orsag. Pobjednica showa Tvoje lice zvuči poznato ove nedjelje je Marina Orsag koja je imala zahtjevnu dvostruku ulogu – utjelovila je Barryja Whitea i Lisu Stansfield u pjesmi All around the world. Nagradu od 10.000 kuna Marina Orsag odlučila je pokloniti udruzi Palčić. – S obzirom na to da je moj nećak ‘palčić’, odlučila sam da to bude udruga ‘Palčić’, rekla je Marina Orsag. – Predivno si pjevala, pogotovo kao Lisa.