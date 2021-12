Borna Gojo: Natrčao sam se kao nikad u životu!

Uoči izlaska the best of albuma omiljena diva Nina Badrić objavila novi singl Pamtim – Pjesma ‘Pamtim’ je moja najintimnija pjesma do sada. Doslovno se napisala sama. Ja sam samo bila tu da uzmem papir i olovku jer “Pamtim” je sama pala iz duše – rekla je Nina Badrić. Kraj godine donosi jednu od najljepših pjesama, baladu koja će zasigurno još godinama biti himna neuzvraćene ljubavi – predivan singl “Pamtim” – dive Nine Badrić. Pjesma je nastala u suradnji s Predragom Martinjakom, a Nina Badrić već tradicionalno potpisuje stihove za koje priznaje da su se već duže vrijeme ‘kuhali’ u